इस देश में बिस्कुट से भी सस्ता मिलता है पेट्रोल, केवल इतने रुपये में टंकी हो जाती है फुल

नेशनल डेस्क : हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है और यहां पेट्रोल बेहद सस्ता मिलता है।

पेट्रोल की कीमतें

वेनेजुएला में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 0.01 से 0.035 डॉलर है, जो भारतीय रुपये में केवल 1 से 3 रुपये प्रति लीटर के बराबर है। अगर एक आम कार का 35-50 लीटर टैंक फुल करना हो, तो इसके लिए केवल 50 से 150 रुपये खर्च होंगे।

दोहरी ईंधन प्रणाली

देश में दो प्रकार का पेट्रोल उपलब्ध है। एक सब्सिडी वाला रेगुलर पेट्रोल, जो बेहद सस्ता है, और दूसरा प्रीमियम पेट्रोल, जो बिना सब्सिडी वाला है और वैश्विक बाजार के अनुसार कीमत पर मिलता है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत लगभग 42 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे में 50 लीटर टैंक भरने पर लगभग 20-25 डॉलर यानी 1,700 से 2,100 रुपये खर्च होंगे।

तेल भंडार में अव्वल

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। 2023 तक देश के पास 303 बिलियन बैरल तेल मौजूद था। इसके बाद सऊदी अरब के पास 267.2 बिलियन, ईरान के पास 208.6 बिलियन और कनाडा के पास 163.6 बिलियन बैरल तेल था। इसके बावजूद वेनेजुएला तेल के एक्सपोर्ट से अपेक्षाकृत कम कमाई कर पाता है।