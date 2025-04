अंतरिक्ष से अद्भुत नज़ारा: ISS ने दिखाई जगमगाते भारत की मनमोहक तस्वीर

नेशनल डेस्क. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पृथ्वी से लगभग 370 से 460 किलोमीटर ऊपर हर 90 मिनट में हमारी परिक्रमा करता है। ब्रह्मांड के पहले पंक्ति के दर्शक की सीट पर बैठने जैसा एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यह इंजीनियरिंग का चमत्कार न केवल अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिक अनुसंधान का घर है, बल्कि यह हमारे ग्रह और उससे परे के सबसे लुभावने दृश्यों के लिए एक खगोलीय खिड़की भी है।

चमकती हुई अरोरा से लेकर रात में टिमटिमाती शहर की रोशनी तक ISS अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों के माध्यम से अपना नज़ारा साझा करता है, जो हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कितनी शानदार दिखती है। ये तस्वीरें सिर्फ पिक्सेल से कहीं ज़्यादा हैं। वे हमें ब्रह्मांड में एक दिव्य यात्रा पर ले जाती हैं, जहाँ पृथ्वी के क्षितिज का नाजुक चाप या एक महाद्वीप तारों के समूह की तरह जगमगाता है।

When you can see the stars above, the city lights below, and the atmospheric glow blanketing Earth's horizon.



Pic 1) Midwest United States

Pic 2) India

Pic 3) Southeast Asia

Pic 4) Canada pic.twitter.com/nRa56Ov3cm