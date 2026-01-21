EPFO 3.0: EPF अकाउंट में बड़ा बदलाव, PF क्लेम होगा अब मिनटों में... जानें नया नियम

Main Menu

भविष्य निधि (PF) के करोड़ों खाताधारकों के लिए रिटायरमेंट फंड की बचत अब किसी पुराने सरकारी दफ्तर की फाइलों जैसा अहसास नहीं देगी, बल्कि यह आपके स्मार्टफोन के बैंकिंग ऐप जितनी आसान और तेज होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने तकनीकी...

नेशनल डेस्क: भविष्य निधि (PF) के करोड़ों खाताधारकों के लिए रिटायरमेंट फंड की बचत अब किसी पुराने सरकारी दफ्तर की फाइलों जैसा अहसास नहीं देगी, बल्कि यह आपके स्मार्टफोन के बैंकिंग ऐप जितनी आसान और तेज होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने तकनीकी ढांचे में अब तक का सबसे क्रांतिकारी बदलाव 'EPFO 3.0' लेकर आ रहा है। यह नया वर्जन न केवल पुराने सॉफ्टवेयर की सुस्ती को खत्म करेगा, बल्कि आपके पीएफ खाते को पूरी तरह 'डिजिटल वॉलेट' जैसा अनुभव प्रदान करेगा।

कोर बैंकिंग की तर्ज पर 'सेंट्रलाइज्ड सिस्टम'

अभी तक EPFO का डेटा अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटा हुआ था, जिससे एक शहर से दूसरे शहर नौकरी बदलने पर फंड ट्रांसफर में काफी समय लगता था।

बदलाव: अब पूरे देश का डेटा एक ही सेंट्रल सर्वर पर होगा।

फायदा: इससे 'Anywhere Service' की सुविधा मिलेगी। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपका काम रियल-टाइम में होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक बैंक की किसी भी शाखा से आप अपना खाता एक्सेस कर लेते हैं।

24 घंटे में पैसा: AI और ऑटो-मोड का जादू

क्लेम सेटलमेंट के लिए हफ्तों का इंतजार अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी।

टेक्नोलॉजी: नए सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटो-मोड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होगा।

स्पीड: बीमारी, शिक्षा या शादी जैसे कामों के लिए एडवांस निकालने पर अब क्लेम 24 से 48 घंटों के भीतर सेटल हो जाएगा। मानवीय हस्तक्षेप कम होने से क्लेम रिजेक्ट होने की गुंजाइश भी न्यूनतम हो जाएगी।

 हाई-टेक पोर्टल और स्थानीय भाषाओं का साथ

अक्सर ट्रैफिक बढ़ते ही ईपीएफओ की वेबसाइट क्रैश हो जाती थी या ओटीपी की समस्या आती थी।

नया इंटरफेस: EPFO 3.0 के तहत पोर्टल को पूरी तरह नया रूप दिया जा रहा है जो मोबाइल पर भी बेहद सुगम (User-Friendly) होगा।

भाषा की बाधा खत्म: एआई-पावर्ड अनुवाद टूल की मदद से मेंबर्स अपनी स्थानीय भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समस्याओं का समाधान पा सकेंगे।

E-पासबुक में दिखेगा 'लाइव' मुनाफा

पुराने सिस्टम में ब्याज जमा होने के लिए साल के अंत का इंतजार करना पड़ता था।

पारदर्शिता: नई ई-पासबुक में आपका और कंपनी का अंशदान तो दिखेगा ही, साथ ही आपके फंड पर मिलने वाले ब्याज का रियल-टाइम अपडेट भी मिलता रहेगा। यानी आप देख सकेंगे कि हर महीने आपकी संपत्ति कितनी बढ़ रही है।

 संक्षेप में: क्या बदलेगा आपके लिए?

फीचर पुराना सिस्टम EPFO 3.0 (नया सिस्टम)
क्लेम समय 7 से 20 दिन 1 से 2 दिन (24-48 घंटे)
डेटाबेस क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटा हुआ पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड (एक सर्वर)
भाषा सीमित विकल्प AI आधारित स्थानीय भाषा टूल
ब्याज अपडेट सालाना रियल-टाइम अपडेट

 

