Income Tax Refund: बैंक खाते में नहीं आया ITR Refund, कहीं आपकी ये गलतियां तो नहीं रिफंड अटकने की वजह? जल्द करें चेक

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार कर रहे लाखों टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके खाते में अभी तक रिफंड की रकम नहीं आई है, तो इसके पीछे विभाग की बढ़ी हुई सख्ती और कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसका कारण और स्टेटस जान सकते हैं।

इन 4 वजहों से रुक सकता है आपका रिफंड

आयकर विभाग के अनुसार रिफंड अटकने के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. डेटा में मिसमैच: यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी Form 26AS या AIS (Annual Information Statement) से मेल नहीं खाती है।

2. बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेशन: अगर आपका बैंक खाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेट नहीं है, तो विभाग पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा।

3. पुराना बकाया: यदि आपका पिछला कोई टैक्स बकाया है, तो विभाग वर्तमान रिफंड को उस पुराने बकाये के साथ एडजस्ट कर देता है।

4. गहन जांच: टैक्स चोरी रोकने के लिए इस बार विभाग बड़े अमाउंट वाले रिफंड क्लेम की मैन्युअल और बारीक जांच कर रहा है।

रिफंड स्टेटस चेक करने का आसान तरीका

आप ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाकर इन स्टेप्स के जरिए अपना स्टेटस देख सकते हैं: