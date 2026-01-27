Rain Alert: नया पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, फिर बदलेगा मौसम, कई राज्यों में आंधी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 27 जनवरी के लिए कई राज्यों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले...

नेशनल डेस्क: मौसम विभाग ने 27 जनवरी के लिए कई राज्यों में खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं और तूफान भी आ सकता है। वहीं जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में भी मौसम बिगड़ा रह सकता है।

दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज

दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम अचानक करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर राजधानी और एनसीआर क्षेत्र में साफ दिखाई देगा। दिनभर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस कारण ठंड और ज्यादा महसूस हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का खतरा

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 और 28 जनवरी को तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। यहां भारी बारिश, ओले गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर और अयोध्या समेत कई जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी और दिन का अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

राजस्थान में हल्की बारिश, सर्दी से धीरे-धीरे राहत

राजस्थान में अभी कड़ाके की ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे शीतलहर का असर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में सतर्कता जरूरी

जम्मू-कश्मीर में 27 और 28 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे।

दक्षिण भारत में भी बदलेगा मौसम

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में आज यानी 27 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। यहां भी मौसम थोड़ा अस्थिर बना रह सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर: बारिश और ओले मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास के अनुसार, इस समय एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है। इसके प्रभाव से: 27 जनवरी: मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है। 30 जनवरी: एक और नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिससे महीने के अंत तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।