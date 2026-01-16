Main Menu

Heavy Rain Alert: कुछ घंटों में बदलेगा मौसम... कल होगी भीषण बारिश और ओलावृष्टि, IMD का इन क्षेत्रों में अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ घंटों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 17 जनवरी से कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। IMD ने प्रभावित...

नेशनल डेस्क : मौसम विभाग ने आने वाले 10 दिनों का नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उत्तर भारत समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

17 जनवरी से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 17 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना शुरू होगा। इसके असर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। बारिश और नमी बढ़ने से उत्तर भारत में ठंड की गलन कुछ हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दो पश्चिमी विक्षोभ करेंगे असर

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहला पश्चिमी विक्षोभ 16–17 जनवरी के आसपास सक्रिय होगा, जिसका असर गंगा के मैदानी इलाकों तक दिख सकता है। इसके बाद 19 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। दूसरे सिस्टम के चलते मौसम में और ज्यादा बदलाव आएगा और ठंड का असर तेज हो सकता है।

शीत दिवस और शीत लहर की आशंका

विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण शीत दिवस (Cold Day) और शीत लहर की स्थिति बन सकती है। दिन के समय भी ठंड बनी रह सकती है और तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है।

घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला। इटावा, कन्नौज, कानपुर और आसपास के इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कुछ स्थानों पर दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

अगले कुछ दिन रहेंगे चुनौतीपूर्ण

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। ठंड, कोहरा, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासतौर पर सुबह और रात के समय यात्रा करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

