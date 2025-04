बिहार चुनाव से पहले NDA को लगा बड़ा झटका, यह पार्टी हुई अलग

नेशनल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं और चुनावी हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के अध्यक्ष पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी एनडीए से अलग हो रही है। क्या पशुपति पारस की पार्टी अब महागठबंधन में शामिल होगी? यह सवाल सबकी जुबां पर है। आइए, जानते हैं पूरी खबर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और LJP के नेता पशुपति पारस ने कहा कि वे 2014 से लेकर आज तक एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन अब उनका गठबंधन छोड़ने का समय आ गया है। पशुपति पारस के मुताबिक, एनडीए ने उनकी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया। उनका आरोप है कि उनकी पार्टी जो दलितों की आवाज बनकर काम कर रही थी, उसे लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन के अन्य दलों ने नजरअंदाज किया और उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के सहयोगी दलों ने उनकी पार्टी को सम्मान नहीं दिया, खासकर बिहार में जब भी कोई बैठक हुई तो LJP का नाम तक नहीं लिया गया। पशुपति पारस ने कहा, "हमने हमेशा एनडीए का साथ दिया, लेकिन बदले में हमें केवल उपेक्षा ही मिली।"



#WATCH | Patna, Bihar: On his decision to quit NDA, Rashtriya Lok Janshakti Party (RLJP) chief Pashupati Kumar Paras says, "I was with the NDA since 2014 till date. We were loyal allies of the NDA. You must have seen that when Lok Sabha elections were held, people of NDA did… pic.twitter.com/UBW8mlBGxy — ANI (@ANI) April 14, 2025