Air India के विमान में ‘बिजनेस' क्लास में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर का आरोप- बिना पका खाना दिया गया, सीट भी गंदी

नेशनल डेस्क: टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया की नयी दिल्ली-नेवार्क उड़ान की ‘बिजनेस' क्लास के एक यात्री ने अपनी यात्रा को ‘‘दु:स्वप्न'' बताते हुए आरोप लगाया है कि उसे एअरलाइन द्वारा ‘‘बिना पका हुआ'' खाना परोसा गया, विमान की सीट खराब थी, सीट कवर गंदा था और यहां तक कि उसके सामान को भी क्षति पहुंचाई गई। शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में यात्री विनीत के. ने लिखा कि UAE की एअरलाइन एतिहाद में सस्ती दर पर यात्रा के लिए टिकट उपलब्ध होने के बावजूद उन्होंने एअर इंडिया को चुना क्योंकि यह अमेरिका के लिए बीच में कहीं रुके बिना, सीधी उड़ान सेवा देती है। उन्होंने कहा, "कल की उड़ान किसी बुरे सपने से कम नहीं थी... बिजनेस श्रेणी में (टिकट) बुक किया था। लेकिन सीट साफ नहीं थी, खराब हालत में थी और 35 में से कम से कम 5 सीट बैठने के लायक नहीं थीं।"

इस मामले में एअर इंडिया की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिल पाई है। विनीत ने विमान के उड़ान भरने में 25 मिनट के विलंब का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘विमान के उड़ान भरने के करीब 30 मिनट बाद मैं तड़के तीन बजकर करीब 30 मिनट पर सोना चाह रहा था तो मुझे अहसास हुआ कि मेरी सीट को पूरी तरह खोलकर सोने के लिए बिस्तर का रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि सीट में यह प्रणाली काम ही नहीं कर रही थी।'' उन्होंने कहा, ‘‘कुछ साल तक एमिरेट्स एअरलाइन के विमान से यात्रा करने के बाद हाल में मैंने एअर इंडिया को चुना क्योंकि न्यूयार्क, शिकागो और लंदन के लिए इसकी सीधी उड़ानें हैं।'' उनके मुताबिक, वह इन जगहों की अक्सर यात्रा करते हैं।

HORROR STORY 🚨🚨🚨 with #AirIndia business class flight from New Delhi - Newark (AI 105)



After flying with Emirates for a few years, I recently moved to Air India as they offer direct flights to NY, Chicago & London which are my frequent travel destinations



Yesterday’s flight… pic.twitter.com/STf2xrPich