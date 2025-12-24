टैरो की दुनिया में डिवाइन मोनिका हर्ष का दबदबा, Icons of India – 2025 ने दिया “बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन मुंबई” अवॉर्ड

मुंबई: आज के दौर में जब लोग जीवन के हर मोड़ पर स्पष्टता और सही दिशा की तलाश में रहते हैं, तब टैरो कार्ड रीडिंग एक भरोसेमंद मार्गदर्शन के रूप में उभर कर सामने आई है। इसी क्षेत्र में डिवाइन मोनिका हर्ष (Divine Monica Harsh) ने अपनी सटीकता और सकारात्मक...

मुंबई: आज के दौर में जब लोग जीवन के हर मोड़ पर स्पष्टता और सही दिशा की तलाश में रहते हैं, तब टैरो कार्ड रीडिंग एक भरोसेमंद मार्गदर्शन के रूप में उभर कर सामने आई है। इसी क्षेत्र में डिवाइन मोनिका हर्ष (Divine Monica Harsh) ने अपनी सटीकता और सकारात्मक दृष्टिकोण से एक अलग पहचान बनाई है। उनके उत्कृष्ट कार्य और वर्षों के अनुभव को सम्मान देते हुए Icons of India – 2025 ने उन्हें “बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन मुंबई” के सम्मान से नवाज़ा है।

डिवाइन मोनिका हर्ष को सिर्फ एक टैरो रीडर कहना उनके कार्य को सीमित करना होगा। वह एक ऐसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, जिनकी रीडिंग लोगों को डर या भ्रम में डालने के बजाय समाधान और आत्मविश्वास देती है। उनकी खासियत यह है कि वह टैरो कार्ड्स को केवल भविष्यवाणी का माध्यम नहीं बनातीं, बल्कि उन्हें जीवन में बेहतर निर्णय लेने का टूल बनाती हैं।

मुंबई और देश के अन्य शहरों में डिवाइन मोनिका हर्ष को सबसे सटीक और भरोसेमंद टैरो कार्ड रीडर के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत जीवन की उलझनें हों, रिश्तों में असमंजस, करियर से जुड़े सवाल या बिज़नेस से जुड़े फैसले—उनकी रीडिंग हर विषय पर स्पष्ट और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही वजह है कि आम लोगों के साथ-साथ प्रोफेशनल्स और बिज़नेस लीडर्स भी उनसे सलाह लेते हैं।

सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर के रूप में भी डिवाइन मोनिका हर्ष की मांग लगातार बढ़ रही है। हाई-प्रोफाइल कंसल्टेशन में उनकी सबसे बड़ी ताकत है—गोपनीयता और संतुलन। वह हर क्लाइंट की ऊर्जा को समझकर शांत और प्रभावशाली तरीके से मार्गदर्शन देती हैं, जिससे उनके क्लाइंट्स मानसिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं।

इवेंट्स में उनकी मौजूदगी अपने आप में एक खास आकर्षण होती है। शादी समारोह, कॉरपोरेट इवेंट, प्राइवेट पार्टी या किसी एक्सक्लूसिव गैदरिंग में उनका टैरो कार्ड रीडिंग सेशन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। उनकी शांत मुस्कान, आत्मविश्वास से भरी बातों और सटीक रीडिंग के कारण मेहमान उनसे सहज रूप से जुड़ जाते हैं। कई इवेंट ऑर्गनाइज़र्स मानते हैं कि डिवाइन मोनिका हर्ष की मौजूदगी इवेंट को यादगार बना देती है।

डिवाइन मोनिका हर्ष का आध्यात्मिक सफर 20 वर्षों से भी अधिक समय का है। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक टैरो ज्ञान के साथ आधुनिक जीवन की चुनौतियों को गहराई से समझा है। उनका मानना है कि टैरो कार्ड्स व्यक्ति को उसकी स्थिति समझने और सही दिशा चुनने में मदद करते हैं। यही सोच उनकी रीडिंग को खास और प्रभावी बनाती है।

13 अगस्त 1980 को बीकानेर में जन्मी मोनिका हर्ष ने विज्ञान में स्नातक (BSc) की पढ़ाई की है। उनके पिता मधु सूदन व्यास और माता प्रेमा व्यास हैं। उनके जीवनसाथी घनश्याम हर्ष हैं। वर्तमान में वह दहिसर वेस्ट, मुंबई में रहती हैं और भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अपने क्लाइंट्स को सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच के रूप में डिवाइन मोनिका हर्ष का उद्देश्य लोगों को मानसिक स्पष्टता, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करना है। सिंह राशि की होने के कारण उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व, साहस और प्रेरणा साफ झलकती है।