क्या सच में बियर पीने से किडनी में फंसा स्टोन अपने आप बाहर निकल जाता है? जानें यूरोलॉजी विशेषज्ञ की राय

नेशनल डेस्क : आजकल की बदलती जीवनशैली के कारण किडनी स्टोन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह बीमारी आम जरूर है, लेकिन इससे होने वाला दर्द बेहद गंभीर हो सकता है। किडनी स्टोन को लेकर समाज में कई तरह की गलत धारणाएं फैली हुई हैं। इन्हीं में से एक सबसे ज्यादा प्रचलित मिथक यह है कि बियर पीने से किडनी में फंसी पथरी अपने आप बाहर निकल जाती है। हकीकत इससे काफी अलग है।

क्या बियर से किडनी स्टोन निकल सकता है?

लोगों का मानना है कि बियर पीने से पेशाब ज्यादा आता है, जिससे पथरी बाहर निकल जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक बियर केवल यूरिन की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन इससे पथरी का इलाज नहीं होता। छोटे आकार की पथरी (करीब 5 मिमी तक) कभी-कभी अपने आप निकल सकती है, लेकिन इसका बियर से कोई सीधा संबंध नहीं है। बड़ी पथरी को जबरदस्ती खिसकाने से तेज दर्द, सूजन और यूरिन रुकने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

क्या बियर सुरक्षित घरेलू उपाय है?

कई लोग बियर को आसान और सुरक्षित घरेलू इलाज मानते हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं मानते। बियर में ऑक्सलेट मौजूद होता है, जो किडनी स्टोन बनने का एक बड़ा कारण है। ज्यादा या लंबे समय तक बियर पीने से शरीर में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इससे नई पथरी बनने का खतरा भी बढ़ जाता है।

ज्यादा बियर पीने से जल्दी फायदा?

यह भी एक आम गलतफहमी है कि ज्यादा बियर पीने से पथरी जल्दी निकल जाएगी। सच्चाई यह है कि अचानक ज्यादा पेशाब बनने से अगर यूरिटर में रुकावट हो, तो दर्द, उल्टी और अन्य जटिलताएं बढ़ सकती हैं। आज के समय में ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो यूरिटर की मांसपेशियों को ढीला करके पथरी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में मदद करती हैं।

मेडिकल इलाज ज्यादा बेहतर

विशेषज्ञों का कहना है कि बियर की तुलना में मेडिकल इलाज कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार है। दवाओं से छोटी पथरी निकल सकती है और जरूरत पड़ने पर आधुनिक तकनीकों से बिना बड़ी सर्जरी के पथरी निकाली जा सकती है।

जानें यूरोलॉजी विशेषज्ञ की राय

यूरोलॉजी विशेषज्ञ ने अपने वीडियो में स्पष्ट किया कि अक्सर लोग यह मानते हैं कि पेट में पथरी होने पर बियर पीना फायदेमंद होता है और इससे किडनी स्टोन अपने आप बाहर निकल जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह धारणा पूरी तरह गलत है और बियर पथरी को निकालने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है।



