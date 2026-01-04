ये हैं अब तक की दुनिया की सबसे अमीर महिला! आज के अरबपति भी उनके सामने छोटे; नाम जानकर रह जाएंगे दंग

Main Menu

दुनिया में अक्सर सबसे अमीर लोगों के रूप में एलन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में चीन की महारानी वू (Empress Wu) ऐसी महिला थीं, जिनकी संपत्ति आज के अरबपतियों के मुकाबले कहीं अधिक मानी जाती है।

नेशनल डेस्क : दुनिया में अक्सर सबसे अमीर लोगों की चर्चा में एलन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी जैसे नाम सामने आते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसी भी एक महिला रही हैं, जिनकी संपत्ति आज के कई अरबपतियों के सामने बहुत बड़ी मानी जाती है। ये महिला थीं चीन की महारानी वू (Empress Wu), जिन्हें अब तक की इस दुनिया की सबसे अमीर महिला माना जाता है।

मीडिया रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार, महारानी वू की कुल संपत्ति लगभग 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी जाती है. यह रकम आज के दौर में एलन मस्क, जेफ बेजोस और अन्य बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति को जोड़ने पर भी कहीं ज्यादा बैठती है. यही वजह है कि उन्हें इतिहास की सबसे अमीर महिला सम्राट कहा जाता है.

तांग राजवंश से जुड़ा था महारानी वू का शासन

महारानी वू चीन के तांग राजवंश से थीं और उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक शासन किया. Money.com और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक, वह न सिर्फ सबसे अमीर महिला थीं, बल्कि चीन की एकमात्र महिला सम्राट भी मानी जाती हैं. उनके शासनकाल में चीन ने मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया.

सत्ता के लिए क्रूरता और साजिशों के आरोप

इतिहासकारों के अनुसार, महारानी वू बेहद चालाक और कठोर शासक थीं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों, यहां तक कि बच्चों तक को मरवा दिया. कहा जाता है कि राजा की तबीयत खराब होने के बाद पूरा शासन उनके हाथ में आ गया और इसके बाद उन्होंने विरोध की हर आवाज को कुचल दिया. 684 ईस्वी में शाही परिवार के करीब 12 सदस्यों को मौत के घाट उतारने का आरोप भी उन पर लगाया जाता है. उन्होंने पूरे देश में मुखबिरों और खुफिया पुलिस का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया, जिससे जरा-सी बगावत की आशंका पर भी लोगों को सजा दी जाती थी.

गरीबों की मदद के लिए भी जानी जाती हैं महारानी वू

हालांकि एक तरफ उन्हें क्रूर शासक माना जाता है तो दूसरी ओर कई लोग उन्हें गरीबों का हितैषी भी बताते हैं. माना जाता है कि उन्होंने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाईं और प्रशासनिक सुधार किए. इसी वजह से इतिहास में उनकी छवि एक साथ कठोर और दयालु शासक की रही है.

शिक्षित और दूरदर्शी शासक थीं महारानी वू

महारानी वू उच्च शिक्षित थीं और शासन चलाने की गहरी समझ रखती थीं. उनके दौर में चाय और रेशम के व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिला. उनके जीवन पर कई किताबें, फिल्में और टीवी सीरीज बनाई गई हैं, जिनमें मशहूर टीवी सीरीज Empress of China भी शामिल है.

आज के अरबपतियों से तुलना

आज के दौर में एलन मस्क की कुल संपत्ति लगभग 235 बिलियन डॉलर, जबकि जेफ बेजोस की संपत्ति करीब 150 बिलियन डॉलर मानी जाती है. वहीं महारानी वू की संपत्ति इन सबको मिलाकर भी कई गुना ज्यादा थी. यही कारण है कि इतिहास में उनका नाम हमेशा दुनिया की सबसे अमीर महिला के रूप में दर्ज रहेगा.

