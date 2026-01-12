Main Menu

Gold Silver Price High: सोने-चांदी की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, बनाया नया रिकॉर्ड, इतने हो गए दाम

12 Jan, 2026

सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में चांदी और सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में 15,000 रुपए की जबरदस्त वृद्धि हुई और यह 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के जीवनकाल उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं, सोने...

नेशनल डेस्कः सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में चांदी और सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में 15,000 रुपए की जबरदस्त वृद्धि हुई और यह 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के जीवनकाल उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं, सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली और यह 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

दिल्ली सर्राफा बाजार में तेजी
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमतों में 15,000 रुपए या करीब 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सोने की कीमतों में 2,900 रुपए या 2.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को सोने का भाव 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रिकॉर्ड स्तर
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी ने रिकॉर्ड बनाये। हाजिर सोने की कीमत पहली बार 4,600 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के पार चली गई और 4,601.69 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं, स्पॉट चांदी 4.3 अमेरिकी डॉलर या लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 84.61 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

एमसीएक्स पर भी कीमतों में उछाल
देश के वायदा बाजार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी 12,756 रुपए की तेजी के साथ 2,65,481 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। शाम 6:30 बजे यह लगभग 2,64,700 रुपए पर कारोबार कर रही थी। सोने की कीमतें 2,824 रुपए की तेजी के साथ 1,41,643 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं।

तेजी के पीछे कारण
विशेषज्ञों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और वैश्विक अस्थिरता के चलते निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऑगमोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी ने बताया कि ईरान में बढ़ती अशांति और रूस-यूक्रेन संघर्ष भी इस तेजी के प्रमुख कारण हैं।

 

 

