Gold Price Prediction: सोना दो दिन में हुआ इतना महंगा... जानें क्या मकर संक्रांति पर दाम बढ़ेंगे या घटेंगे?

Edited By Mehak, Updated: 10 Jan, 2026 03:50 PM

नेशनल डेस्क : भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे दिन 10 जनवरी, शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,40,460 रुपये और 100 ग्राम के लिए 14,04,600 रुपये पर पहुंच गया। जनवरी के महीने में सोने की कीमतों में अब तक करीब 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सोने के अलग-अलग कैरेट की कीमतें

24 कैरेट सोना

10 ग्राम - 1,40,460 रुपये

100 ग्राम - 14,04,600 रुपये

1 ग्राम - 14,046 रुपये

22 कैरेट सोना

10 ग्राम - 1,28,750 रुपये

100 ग्राम - 12,87,500 रुपये

1 ग्राम - 12,875 रुपये

18 कैरेट सोना

10 ग्राम - 1,05,340 रुपये

100 ग्राम - 10,53,400 रुपये

1 ग्राम - 10,534 रुपये

चांदी में भी तेजी

चांदी की कीमतों में दो दिन गिरावट के बाद उछाल आया। 10 जनवरी को 1 किलो चांदी की कीमत 2.60 लाख रुपये दर्ज की गई, जिसमें 11,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। 100 ग्राम और 10 ग्राम चांदी की कीमतें क्रमशः 2,600 रुपये और 26,000 रुपये रही। जनवरी में चांदी की दरों में अब तक 9.2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

भविष्य में कीमतों पर असर

कोटक सिक्योरिटीज की AVP-कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने बताया कि वैश्विक स्तर पर तेल और ट्रेड संबंधी घटनाएं सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने की संभावनाओं और अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर की आशंकाओं से सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की मांग बढ़ सकती है, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों में और तेजी आ सकती है। हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस कदम का असर सीमित हो सकता है।

निवेशकों के लिए सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि मकर संक्रांति, पोंगल और माघा बिहू जैसे त्योहारों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव संभावित है। निवेशक इस समय धैर्य रखते हुए सोच-समझकर ही खरीदारी करें, क्योंकि वैश्विक घटनाएं और ट्रेड वार सीधे घरेलू बाजार को प्रभावित कर सकती हैं।