भारत ने ‘H1B visa' साक्षात्कार रद्द किए जाने पर अमेरिका के सामने जताई चिंता

26 Dec, 2025

भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने बड़ी संख्या में भारतीय आवेदकों के पूर्व निर्धारित ‘एच1बी वीजा' साक्षात्कार रद्द किए जाने पर अमेरिका के समक्ष चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्ष इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं।

नेशनल डेस्क: भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने बड़ी संख्या में भारतीय आवेदकों के पूर्व निर्धारित ‘एच1बी वीजा' साक्षात्कार रद्द किए जाने पर अमेरिका के समक्ष चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्ष इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। देश में इस महीने के मध्य से होने वाले हजारों एच-1बी वीजा आवेदकों के साक्षात्कार को उनके सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन प्रोफाइल की जांच करने के नाम पर अचानक कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिन आवेदकों के वीजा के लिए ‘अपॉइंटमेंट' पिछले सप्ताह निर्धारित थे, उनमें से कुछ को अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों से ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें सूचित किया गया है कि उनके साक्षात्कार अगले साल मई तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बताया कि भारत सरकार को उन भारतीय नागरिकों से कई शिकायतें मिली हैं जिन्हें अपने वीजा ‘अपॉइंटमेंट' को पुनर्निर्धारित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वीजा संबंधी मुद्दे किसी भी देश की संप्रभुता से जुड़े होते हैं। जायसवाल ने कहा, ‘‘हमने इन मुद्दों और अपनी चिंताओं को अमेरिकी पक्ष के समक्ष उठाया है, नयी दिल्ली में भी और वाशिंगटन डीसी में भी।'' उन्होंने कहा कि कई भारतीय लंबे समय से भारत में फंसे हुए हैं, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को काफी ‘‘कठिनाइयों'' का सामना करना पड़ रहा है।

जायसवाल ने कहा, ‘‘भारत सरकार अपने नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।'' बढ़ी हुई जांच प्रक्रियाओं के मद्देनजर एच-1बी वीजा आवेदकों के निर्धारित साक्षात्कारों को बड़े पैमाने पर रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप उनके अमेरिका लौटने में काफी देरी हो रही है। साक्षात्कार का पुनर्निर्धारण उन सभी आवेदकों के लिए किया गया है, जिन्हें पहले 15 दिसंबर या उसके बाद के लिए समय दिया गया था। 

