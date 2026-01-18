Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Premanand Maharaj का खुलासा: अनजाने में हुई भूल और जानबूझकर किए गए पाप में क्या है अंतर?

Premanand Maharaj का खुलासा: अनजाने में हुई भूल और जानबूझकर किए गए पाप में क्या है अंतर?

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 12:37 PM

intention vs action premanand maharaj defines mistake and sin

प्रेमानंद महाराज सत्संग के दौरान अक्सर भक्तों की समस्यों और प्रश्नों को सुनते हैं और उनका बहुत आसान तरीके जवाब देते हैं। हाल ही में महाराज ने एक भक्त के सवाल का जवाब देते हुए जीवन की बड़ी उलझन सुलझाई है। महाराज जी ने बताया कि अक्सर लोग 'गलती' और...

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज सत्संग के दौरान अक्सर भक्तों की समस्यों और प्रश्नों को सुनते हैं और उनका बहुत आसान तरीके जवाब देते हैं। हाल ही में महाराज ने एक भक्त के सवाल का जवाब देते हुए जीवन की बड़ी उलझन सुलझाई है। महाराज जी ने बताया कि अक्सर लोग 'गलती' और 'पाप' को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों के पीछे की मानसिक स्थिति पूरी तरह अलग होती है।

PunjabKesari

इच्छा और नीयत का खेल

महाराज जी के अनुसार  किसी कार्य के पीछे की मंशा  ही यह तय करती है कि वह गलती है या पाप।

और ये भी पढ़े

गलती: जब कोई काम बिना किसी योजना के, अचानक या असावधानीवश हो जाए, तो वह गलती कहलाती है। जैसे चलते-फिरते किसी को धक्का लग जाना। इसमें किसी को नुकसान पहुँचाने की बुरी नियत नहीं होती।

 पाप:  जब व्यक्ति यह जानते हुए भी कि कार्य गलत है, उसे पूरी योजना और इच्छा के साथ करता है, तो वह 'पाप' की श्रेणी में आता है। यहाँ व्यक्ति का विवेक उसे टोकता है, फिर भी वह गलत रास्ते को चुनता है।

PunjabKesari

प्रायश्चित का मार्ग:

महाराज जी ने सांत्वना देते हुए कहा कि यदि किसी से पाप भी हो गया है, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। प्रायश्चित का सबसे उत्तम तरीका है कि व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करे और संकल्प ले कि वह इसे दोबारा नहीं दोहराएगा। उन्होंने 'नाम जप' (भगवान के नाम का स्मरण) को मन की सफाई का सबसे बड़ा साधन बताया। उनके अनुसार निरंतर भक्ति और कीर्तन से न केवल पुराने पाप नष्ट होते हैं, बल्कि व्यक्ति का स्वभाव भी शुद्ध और सात्विक हो जाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!