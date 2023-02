जम्मू-कश्मीर: जैश मॉड्यूल का भंडाफोड़, छह सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद

नेशनल डेस्क: सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर उसके छह सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके ठिकानों से हथियारों व गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।



