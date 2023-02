सुरक्षा बलों ने 48 घंटे के अंदर कश्मीरी पंडित के हत्यारे को पहुंचाया जहन्नुम, अकीब मुस्ताक भट के रूप में हुई पहचान

जम्मू-कश्मीर: अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों तो मार गिराया है। कश्मीर के ADGP ने बताया कि मारे गए एक आतंकवादी की पहचान पुलवामा के अकीब मुस्ताक भट के रूप में हुई है। उसने शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के लिए काम किया था और आजकल वह TRF के साथ काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारे को मार गिराया गया है। वहीं मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की भी खबर है।

बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा (40) की हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प जताया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था।

गौरतलब है कि रविवार को आतंकवादियों ने संजय शर्मा की पुलवामा में स्थानीय बाजार जाते वक्त हत्या कर दी थी। जिसके बाद उपराज्यपाल ने पत्रकारों से कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हत्या की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है. जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, हमारे सुरक्षा बल उनसे निपटेंगे।

J&K| One terrorist killed in Awantipora encounter. Body of the terrorist yet to be recovered. Encounter underway: Kashmir Zone Police