    Hindi News
    National
    3. | 'घटना के समय मैं वहां मौजूद नहीं था...' बेटी के माध्यम से सामने आया कुलदीप सेंगर का पहला बयान

'घटना के समय मैं वहां मौजूद नहीं था...' बेटी के माध्यम से सामने आया कुलदीप सेंगर का पहला बयान

29 Dec, 2025 06:03 PM

kuldeep sengar s first statement came out

उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा सस्पेंड होने पर रोक लगने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बयान सामने आया है। सेंगर ने यह बयान अपनी बेटी ऐश्वर्या सेंगर के जरिए साझा किया है। इसमें सेंगर ने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए जांच...

नेशनल डेस्क:  उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा सस्पेंड होने पर रोक लगने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बयान सामने आया है। सेंगर ने यह बयान अपनी बेटी ऐश्वर्या सेंगर के जरिए साझा किया है। इसमें सेंगर ने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।   

ये भी पढ़ें- 'मेरा रेप किया जाना चाहिए...', कुलदीप सेंगर की बेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद शेयर किया दर्दनाक पोस्ट

बेटी के जरिए बोले सेंगर

अपनी बेटी द्वारा जारी बयान में सेंगर ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने केस के तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेंगर के अनुसार AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र 18 साल से अधिक बताई गई है। सेंगर ने दावा किया कि उनके फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड से साफ है कि कथित घटना के समय वह उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता ने घटना के समय को लेकर कई बार अपने बयान बदले हैं। सेंगर ने भावुक होते हुए कहा, "मैं 8 साल से न्याय के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन क्या मेरे और मेरे परिवार के दुखों की कोई अहमियत नहीं है?"

ये भी पढें- IMD Weather Alert: अगले 5 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

और ये भी पढ़े

सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया रुख

इससे पहले सोमवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून के गंभीर सवाल शामिल हैं। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। फिलहाल सेंगर जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह एक अन्य आपराधिक मामले में भी सजा काट रहे हैं।

 

 

