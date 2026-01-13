Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | शराबियों के लिए बड़ी खबर! 14,15 और 16 जनवरी को महाराष्ट्र में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानिए क्या है वजह

शराबियों के लिए बड़ी खबर! 14,15 और 16 जनवरी को महाराष्ट्र में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानिए क्या है वजह

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 04:20 PM

liquor shops will remain closed in maharashtra on january 14 15 and 16

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज यानी 13 जनवरी की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसी के साथ राज्य के 29 प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में चार दिनों का 'ड्राई डे' शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने...

Dry Day in Maharastra : महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज यानी 13 जनवरी की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसी के साथ राज्य के 29 प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में चार दिनों का 'ड्राई डे' शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

PunjabKesari

कब और कहाँ रहेगा प्रतिबंध?

अधिकारियों के अनुसार 13 जनवरी की शाम (प्रचार खत्म होने के बाद) से लेकर 16 जनवरी (मतगणना के दिन) तक यह पाबंदी लागू रहेगी। इसमें मुंबई (BMC), पुणे (PMC), पिंपरी-चिंचवड़ (PCMC), ठाणे, नासिक और नागपुर जैसी बड़ी महानगरपालिकाएं शामिल हैं।

और ये भी पढ़े

  • 14 जनवरी: मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भी कई क्षेत्रों में ड्राई डे रहेगा।
  • 15 जनवरी: मतदान का दिन (सार्वजनिक अवकाश भी घोषित)।
  • 16 जनवरी: नतीजों का दिन।

PunjabKesari

बार और वाइन शॉप्स पर 'ताला'

प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन 4 दिनों के दौरान संबंधित नगर निगम सीमाओं के भीतर आने वाले सभी शराब की दुकानें, बार, परमिट रूम और क्लब बंद रहेंगे। होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस की विशेष टीमें और एक्साइज विभाग के अधिकारी अवैध शराब की तस्करी और गुप्त बिक्री पर नजर रखने के लिए गश्त करेंगे।

नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी

चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। यह कदम चुनावों में शराब के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों को नाकाम करने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!