Nitin Nabin Networth: न घर, न दुकान... फिर भी इतने करोड़ के मालिक हैं नितिन नबीन, नए अध्यक्ष के हलफनामे ने सबको चौकाया

Nitin Nabin Networth: BJP के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आधिकारिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभाल ली है। बिहार सरकार में मंत्री और पटना के बांकीपुर से लगातार 5 बार के विधायक रहे नबीन की सादगी और सांगठनिक क्षमता अक्सर चर्चा में रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के इस नए 'बॉस' के पास कितनी संपत्ति है?

3 करोड़ की नेटवर्थ और 56 लाख का कर्ज

चुनावी हलफनामे के आंकड़ों के अनुसार, नितिन नबीन की कुल संपत्ति (Networth) करीब 3.06 करोड़ रुपये है। राजनीति में लंबी पारी खेलने के बावजूद उनके पास अपनी कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग या निजी घर नहीं है। हालांकि, उन पर लगभग 56 लाख रुपये की देनदारी (कर्ज) भी है। उनके पास अपनी दो गाड़ियां एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा क्रिस्टा हैं, जो एक जमीनी नेता की पहचान मानी जाती हैं।

शेयर बाजार से दूर हैं नबीन

दिलचस्प बात यह है कि जहां आज के दौर में निवेश के तमाम विकल्प मौजूद हैं, नितिन नबीन ने खुद को शेयर बाजार से दूर रखा है। वहीं उनकी पत्नी का पोर्टफोलियो काफी सक्रिय है। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लाखों का निवेश किया है और वे 'नवीरा एंटरप्राइजेज' नामक कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। पटना में स्थित 1.18 करोड़ रुपये का घर भी उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है।

शिक्षा और राजनीतिक सफर

12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले नितिन नबीन का राजनीतिक ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। 2006 के उपचुनाव से शुरू हुआ उनका सफर 2025 तक लगातार पांच बार की चुनावी जीत में तब्दील हो चुका है। बिहार की राजनीति में उनके अनुभव और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी के तौर पर उनकी सफलता ने ही उन्हें आज दिल्ली के इस सर्वोच्च पद तक पहुँचाया है।