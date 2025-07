UPS/ NPS Rules: केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, सरकार ने बदल दिए रिटायरमेंट के नियम!

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़ी पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर एक राहतभरा फैसला लिया है। अब UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी वही टैक्स छूट और सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक केवल नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत मिल रही थीं। साथ ही, UPS चुनने की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। यह राहत सिर्फ मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मियों और दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों (जैसे जीवनसाथी) को भी मिलेगी।

UPS क्या है और क्यों है खास?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को इस साल अप्रैल से केंद्र सरकार की नई भर्ती वाली सिविल सेवाओं में एनपीएस के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। इसका मकसद है कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और स्थायी पेंशन देना।

Government announces that all tax benefits currently available under the National Pension System (#NPS) will also be extended to the newly introduced Unified Pension Scheme (#UPS).



In a statement, @FinMinIndia says that the inclusion of UPS under the tax framework marks another…