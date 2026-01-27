दिल छू लेने वाली घटना: बर्फीले तूफान में चार दिन तक मालिक की लाश के पास बैठा रहा पालतू कुत्ता

Edited By Anu Malhotra,Updated: 27 Jan, 2026 10:05 AM
हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक ऐसी खबर आई है जो इंसान और जानवर के बीच के अटूट प्रेम और वफादारी की मिसाल पेश करती है। यहां भरमौर की बर्फीली पहाड़ियों में एक पालतू कुत्ते ने साबित कर दिया कि उसे 'सबसे वफादार दोस्त' क्यों कहा जाता है।
बर्फीले तूफान में वफादारी का पहरा
चंबा जिले के भरमौर इलाके में, जहां इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, एक व्यक्ति की बर्फीले मौसम की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। मौत के बाद चार दिनों तक उसका शव बर्फ के बीच पड़ा रहा, लेकिन उसका पालतू कुत्ता एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटा।
भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान के बीच यह बेजुबान जानवर चार दिनों तक भूखा-प्यासा अपने मालिक के पास बैठा रहा। कुत्ते ने न केवल कुदरत के कहर का सामना किया, बल्कि जंगली जानवरों से भी अपने मालिक के शरीर को सुरक्षित बचाए रखा। जब बचाव दल शव को लेने पहुँचा, तो कुत्ता आक्रामक हो गया क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके मालिक को नुकसान पहुँचाने आया है। काफी समझाने और दुलारने के बाद ही उसने टीम को शव के पास आने दिया। यह वाकया भरमौर के प्रसिद्ध भरमाणी माता मंदिर के पास ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र का है। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने जब यह नजारा देखा तो उनकी आँखें भर आईं।