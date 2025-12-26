दिल्ली-NCR में प्रदूषण का यू-टर्न: लगातार दूसरे दिन घटा AQI...लेकिन क्या सांस लेना हुआ आसान?

राजधानी दिल्ली को वायु प्रदूषण से लगातार दूसरे दिन कुछ राहत मिली है। गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 234 दर्ज किया गया, जो अब भी ‘खराब’ श्रेणी में है, लेकिन पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर मानी जा रही है।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 234 रहा। इससे एक दिन पहले इसी समय AQI 271 था, जबकि मंगलवार को यह 412 के स्तर पर पहुंच गया था, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में बीते दो दिनों में दर्ज सुधार को अहम माना जा रहा है।

शहर में लगे 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 10 स्टेशनों पर AQI 200 से नीचे यानी ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज किया गया। इनमें लोधी रोड, आईआईटी दिल्ली, आईजीआई एयरपोर्ट और आया नगर शामिल हैं। हालांकि, 27 स्टेशन अब भी ‘खराब’ श्रेणी में रहे। वहीं पीटीआई के अनुसार जहांगीरपुरी और बवाना में AQI 300 से ऊपर दर्ज हुआ, जिससे इन इलाकों की हवा ‘बहुत खराब’ रही।





डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों से निकलने वाले धुएं का रहा, जो कुल प्रदूषण का 18.5 प्रतिशत था। इसके बाद औद्योगिक गतिविधियों का योगदान 9.5 प्रतिशत, निर्माण कार्यों का 2.5 प्रतिशत और कचरा जलाने से 1.6 प्रतिशत प्रदूषण दर्ज किया गया।

एनसीआर क्षेत्रों में हरियाणा का झज्जर जिला दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, जिसकी हिस्सेदारी 17.6 प्रतिशत रही। इसके बाद रोहतक (5.9 प्रतिशत) और सोनीपत (3.1 प्रतिशत) का स्थान रहा।

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, गुरुवार को उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं की गति दोपहर के समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची, जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई। हालांकि, पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा फिर से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में जा सकती है।





मौसम की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह नमी का स्तर 63 प्रतिशत और शाम को 84 प्रतिशत दर्ज किया गया।

