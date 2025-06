Capt. Sumit Sabharwal: वो अंतिम सफर… जब बेटा ताबूत में लौटा, रुला रहा पिता का यह वीडियो

मुंबई – पवई की एक इमारत की खिड़की अब उस बेटे की राह नहीं देखती, जो हर छुट्टी पर अपने पिता का हाथ थामकर टहलने निकलता था। जहां एक समय कैप्टन सुमित सभरवाल की आवाज़ और जीवन की रौनक गूंजा करती थी, वहीं आज मातम पसरा है। अहमदाबाद विमान हादसे ने सिर्फ एक अनुभवी पायलट की जान नहीं ली, बल्कि एक पिता से उसका इकलौता सहारा भी छीन लिया।

वो अंतिम सफर… जब बेटा ताबूत में लौटा

12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भयावह हादसे में सवार 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति – विश्वास कुमार रमेश – जीवित बच पाए। बाकी सभी की जान चली गई, जिनमें कैप्टन सुमित सभरवाल, सह-पायलट क्लाइव कुंदर और 10 अन्य केबिन क्रू शामिल थे।

हादसे के पांच दिन बाद, कैप्टन सुमित का पार्थिव शरीर जब उनके पवई स्थित घर पहुंचा, तो 82 वर्षीय पिता की आंखों में आंसुओं से ज्यादा खामोशी थी – एक ऐसी चुप्पी, जो हर रिश्ते को झकझोर देती है। अंतिम दर्शन करते समय जब उन्होंने हाथ जोड़कर बेटे को विदाई दी, तो वहां मौजूद हर आंख भर आई।

#WATCH | #AirIndiaPlaneCrash | Maharashtra: Father of Captain Sumeet Sabharwal, Pushkaraj pays emotional tribute to his son outside their residence in Powai, Mumbai.



Captain Sabharwal was flying the ill-fated London-bound Air India flight that crashed soon after take off in