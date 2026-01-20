Heavy Rain Alert: अगले 24 से 48 घंटों तक कई राज्यों में होगी भयंकर बारिश, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। सड़कों पर दृश्यता कम होने से यातायात की रफ्तार धीमी हो गई है और सुबह-शाम ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। हालांकि अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में इन दिनों घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। सड़कों पर दृश्यता कम होने से यातायात की रफ्तार धीमी हो गई है और सुबह-शाम ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। हालांकि अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।



यूपी में मौसम का ताजा हाल

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी बीच राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में देर रात हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जिससे मौसम के बदलने के संकेत मिले हैं।



मौसम विशेषज्ञ ने क्या बताया?

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में जो गिरावट देखी जा रही थी, वह अब थम जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों जैसे हरदोई, अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी में बीती रात हल्की शीतलहर की स्थिति बनी रही, लेकिन अब हवाओं की दिशा में बदलाव होने लगा है। इसका असर यह होगा कि कई जिलों में अगले एक-दो दिन में तापमान करीब चार डिग्री तक बढ़ सकता है।



कोहरे से मिलेगी राहत, बारिश का दौर शुरू

मौसम विभाग के अनुसार, 20 जनवरी के बाद कोहरे से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद 22 जनवरी से एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू हो सकती है। यह बारिश एक से दो दिन तक जारी रह सकती है। 23 से 26 जनवरी के बीच मेरठ, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल और आसपास के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।



उत्तराखंड का मौसम

उत्तराखंड में भी मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, 22 से 26 जनवरी के बीच चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है।



दिल्ली-NCR का हाल

दिल्ली-NCR में भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 20 जनवरी को उत्तर दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं 23 जनवरी को गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंधी-तूफान को लेकर चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ठंड से कुछ राहत के साथ-साथ बारिश और तेज हवाओं का असर भी नजर आ सकता है।