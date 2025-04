Earthquake: सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, तीव्रता 5.2, लोगों के घरों से वायरल हुए Video

दक्षिणी कैलिफोर्निया में सोमवार की सुबह जबरदस्त भूकंप के झटके लगे। सोमवार सुबह सैन डिएगो में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। धरती के इस झटके ने न केवल घरों की दीवारें और खिड़कियां हिला दीं, बल्कि दिलों की धड़कनें भी बढ़ा दीं। लॉस एंजिल्स से लेकर सैन डिएगो...

नेशनल डेस्क: दक्षिणी कैलिफोर्निया में सोमवार की सुबह जबरदस्त भूकंप के झटके लगे। सोमवार सुबह सैन डिएगो में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। धरती के इस झटके ने न केवल घरों की दीवारें और खिड़कियां हिला दीं, बल्कि दिलों की धड़कनें भी बढ़ा दीं। लॉस एंजिल्स से लेकर सैन डिएगो और आसपास के इलाकों में लोगों ने झटकों को साफ-साफ महसूस किया।

भूकंप का केंद्र और असर

US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र जूलियन शहर से करीब 4 किलोमीटर दक्षिण में, बेहद सतह के करीब था, जिससे झटकों की तीव्रता और असर ज्यादा महसूस किया गया।

Earthquake in San Diego county.



This video is from a family members in house camera.

Location: El Cajon, California #earthquake #Sandiego #USGS #damage pic.twitter.com/24TgXiL036 — Riley Collie (@RileyWooof) April 14, 2025

हाथियों का दिल छू लेने वाला रिएक्शन

भूकंप के वक्त सैन डिएगो सफारी पार्क में मौजूद अफ्रीकी हाथियों के झुंड ने कैमरे पर जो दृश्य पेश किया, उसने इंटरनेट का दिल जीत लिया। जैसे ही धरती हिली, हाथियों ने अपने बच्चों को घेरकर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया — एक तरह से उन्होंने दिखाया कि जानवरों में भी चेतना और सुरक्षा की भावना कितनी गहरी होती है।

EMSC और विशेषज्ञों की चेतावनी

A 5.2-magnitude earthquake shook Southern California on Monday morning, sending boulders tumbling onto rural roadways outside San Diego and elephants at the San Diego Zoo Safari Park scrambling to encircle their young. Officials reported no injuries or major damage. pic.twitter.com/oBgV0NRXIL — The Associated Press (@AP) April 14, 2025

EMSC (यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र) ने लोगों को सतर्क रहने और अगले कुछ दिनों में आफ्टरशॉक्स की संभावना जताई है। एक संस्था ने 14-16 अप्रैल के बीच "बड़ा भूकंप" आने की चेतावनी तक जारी की है। “सभी मॉडल बता रहे हैं कि कैलिफोर्निया में 100 मील के दायरे में एक बड़ा भूकंप संभव है, खासतौर पर मालिबू क्षेत्र में।” स्थानीय निवासी पॉल नेल्सन ने कहा, “ऐसा लगा जैसे खिड़कियां टूट जाएंगी, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ।” भूकंप के चलते रसोई के फोटो फ्रेम गिर पड़े और स्टेट रूट 76 पर पत्थरों का गिरना भी दिखाई दिया। परिवहन विभाग ने पहाड़ी रास्तों पर चलने वाले यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।