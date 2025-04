Jagannath Flag:  धरती पर आने वाली है आफत? जगन्नाथ पुरी का ध्वज ले उड़ा बाज, VIDEO से श्रद्धालुओं में फैली दहशत

नेशनल डेस्क: पुरी स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। वीडियो में एक शक्तिशाली बाज (eagle) मंदिर के गुंबद से लगे पवित्र ध्वज को अपने पंजों में पकड़कर उड़ता हुआ दिखाई देता है। यह नज़ारा जैसे ही कैमरे में कैद हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और श्रद्धालुओं के बीच संकेतों और संभावनाओं की चर्चा तेज़ हो गई।

जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन विशेष विधि से पवित्र ध्वज को बदलने की परंपरा है, और इसे बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसे में जब एक पक्षी मंदिर की ऊंचाई से झंडा लेकर उड़ गया, तो यह केवल एक वीडियो क्लिप नहीं रहा — यह बन गया श्रद्धा, आस्था और रहस्य का मिश्रण।

Eagle takes away flag from Jagannath Temple pic.twitter.com/0AzUZb1uDE — Woke Eminent (@WokePandemic) April 13, 2025