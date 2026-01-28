Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस और खोखले वादों से भरा था : कांग्रेस

राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस और खोखले वादों से भरा था : कांग्रेस

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 03:13 PM

the president address was dull and full of empty promises says congress

कांग्रेस ने संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को नीरस और खोखले वादों से भरा बताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाषण में कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ पुराने दावों की पुनरावृत्ति हुई। मनीष तिवारी ने इसे सरकार द्वारा लिखा गया...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र द्वारा तैयार किया गया भाषण नीरस और खोखले वादों से भरा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ उन चीजों का दोहराया गया जो वह पहले की चुकी हैं।''

PunjabKesari

उन्होंने दावा किया, ‘‘सरकार द्वारा तैयार किया गया पूरी तरह से खोखला भाषण है। सरकार के खोखले वादे बार-बार दोहराए गए हैं।'' राष्ट्रपति द्वारा नए विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम का उल्लेख किए जाने पर विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा, ‘‘हमने उस समय विरोध किया था। हम पहले से ही इस कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये केंद्र सरकार के खोखले वादे हैं।''

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ‘‘माननीय राष्ट्रपति इस अभिभाषण देने के लिए केवल सरकार की प्रवक्ता हैं। अभिभाषण सरकार द्वारा लिखा जाता है और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है।'' तिवारी ने कहा, ‘‘उन परिस्थितियों में, यह एक नीरस संबोधन था। इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं रखा गया, केवल सरकार की कथित उपलब्धियों की एक सूची पढ़ी गई।'' 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!