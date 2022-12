दिल्ली के इस जाने-माने स्कूल को मनमाना फीस बढ़ाना पड़ा भारी, सरकार ने रद्द की मान्यता

नेशनल डेस्कः दिल्ली सरकार ने राजधानी के जाने-माने स्कूल डीपीएस रोहिणी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल को लगातार मनमाना फीस वृद्धि करना भारी पड़ गया है। फीस वृद्धि के आरोप में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DI) ने डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबति कर दी है। यहां ये जान लेना जरूरी है कि मान्यता स्थगित होने से वर्तमान (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है।

Delhi Government's Directorate of Education suspends the recognition of Delhi Public School, Sector-24, Rohini for non-compliance with fees hike rules pic.twitter.com/w9baCY2Jiv — ANI (@ANI) December 6, 2022