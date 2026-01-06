Main Menu

    भुवनेश्वर और कटक में शाम 6 से सुबह 10 बजे तक निर्माण कार्य पर लगाई रोक, ओडिशा के पर्यावरण मंत्री ने उठाया बड़ा कदम

ओडिशा के पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भुवनेश्वर और कटक में शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि खुर्दा और कटक जिलों...

नेशनल डेस्क: ओडिशा के पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भुवनेश्वर और कटक में शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि खुर्दा और कटक जिलों के जिलाधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है।

PunjabKesari

उन्होंने कहा, ‘‘दोनों शहरों में शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राज्य निर्माण विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है।'' भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) और भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने भी राज्य की राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। बीएमसी आयुक्त चंचल राणा ने कहा, ‘‘निर्माणकर्ताओं और निर्माण कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सामग्री का परिवहन उचित आवरण में रखकर करें और अपने स्थल पर लगातार पानी का छिड़काव करते रहें।''

भुवनेश्वर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘अत्यंत खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रशासन ने इससे पहले अंगुल जिले के तालचेर कस्बे और बालासोर कस्बे में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। 

