Indian Railway New Rules: ट्रेन लेट होने पर IRCTC से ट्रेन रिफंड करना हुआ आसान, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 06:12 PM

train delay irctc full refund tdr railway news train late refund

सर्दियों के मौसम में कोहरे और ठंड के कारण ट्रेनों का लेट होना एक आम समस्या है। ऐसे में कई बार यात्री अपनी यात्रा रद्द कर बस या किसी अन्य साधन का चुनाव कर लेते हैं। अगर आपकी ट्रेन भी काफी देरी से चल रही है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो भारतीय रेलवे...

नेशनल डेस्क:  सर्दियों के मौसम में कोहरे और ठंड के कारण ट्रेनों का लेट होना एक आम समस्या है। ऐसे में कई बार यात्री अपनी यात्रा रद्द कर बस या किसी अन्य साधन का चुनाव कर लेते हैं। अगर आपकी ट्रेन भी काफी देरी से चल रही है और आप सफर नहीं करना चाहते, तो भारतीय रेलवे के पास आपके लिए 'फुल रिफंड' की सुविधा है। रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है, तो यात्री बिना किसी कटौती के अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।

रिफंड पाने की जरूरी शर्तें
पूरा पैसा वापस पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है:-

देरी की सीमा: ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन (जहां से आपको बैठना है) पर कम से कम 3 घंटे लेट होनी चाहिए।

समय का ध्यान: रिफंड का दावा करने के लिए ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान समय से पहले TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना जरूरी है। यदि ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और आप उसके बाद रिफंड की मांग करते हैं, तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। साथ ही, यह नियम तब लागू होता है जब एक टिकट पर बुक सभी यात्रियों ने सफर न किया हो।

TDR फाइल करने का आसान तरीका
ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्री IRCTC की वेबसाइट के जरिए घर बैठे रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:-

सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट (www.irctc.co.in) पर अपने अकाउंट से लॉग इन करें।

मेन्यू में जाकर 'My Account' पर क्लिक करें, फिर 'My Transactions' में जाएं और वहां 'File TDR' का विकल्प चुनें।

अब उस टिकट का PNR नंबर चुनें जिसके लिए आप पैसे वापस चाहते हैं।

कारण (Reason) वाले ड्रॉप-डाउन मेन्यू में जाकर 'Train Late More Than Three Hours' का विकल्प चुनें।

उन यात्रियों के नाम चुनें जिन्हें यात्रा रद्द करनी है और 'File TDR' बटन पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर दी गई जानकारी को कन्फर्म करने के लिए 'YES' दबाएं।

जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, आपकी स्क्रीन पर 'सफल टीडीआर' का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद रेलवे की जांच प्रक्रिया पूरी होते ही रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में वापस भेज दिया जाएगा।

