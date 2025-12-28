Main Menu

हादी हत्या केस में बांग्लादेश पुलिस का दावा: दो मुख्य आरोपी भारत फरार ! इस राज्य में छिपे होने का संदेह

28 Dec, 2025 05:19 PM

two hadi murder suspects fled to india say bangladesh police

बांग्लादेश में ‘इंकलाब मंच’ नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ढाका पुलिस के मुताबिक दो मुख्य संदिग्ध भारत भाग चुके हैं और उनके मेघालय में छिपे होने का संदेह जताया गया है। भारत की ओर से फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Dhaka: ‘इंकलाब मंच' के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के दो मुख्य संदिग्ध बांग्लादेश से फरार हो गए हैं और उनके इस समय भारत में होने का संदेह है। ढाका महानगर पुलिस (DMP) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह यह जानकारी दी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने 12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर इलाके में हादी के सिर में उस समय गोली मार दी थी, जब वह चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

 

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं परिचालन) एस. एन. मोहम्मद नजर-उल इस्लाम ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख स्थानीय सहयोगियों की मदद से भारत के मेघालय में घुस गए हैं।” ‘द डेली स्टार' ने इस्लाम के हवाले से अपनी खबर में कहा, “हमारी जानकारी के अनुसार, दोनों संदिग्ध हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश कर गए। सीमा पार करने के बाद उन्हें पहले पुरती नाम का एक व्यक्ति मिला। इसके बाद सामी नाम के एक टैक्सी चालक ने उन्हें मेघालय के तुरा शहर तक पहुंचाया।”

 

हालांकि, DMP अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दोनों संदिग्ध कब बांग्लादेश से भागकर भारत में घुसे। इस मामले पर भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हादी पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों में शामिल प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन विरोध-प्रदर्शनों की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार सत्ता से हट गई थी। वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में एक उम्मीदवार थे। 

