केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने असम आंदोलन स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन (असम आंदोलन) के शहीदों को सोमवार को यहां 'शहीद स्मारक क्षेत्र' में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शाह के साथ मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम समझौते के कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा और अन्य लोग भी मौजूद थे। इस महीने की शुरुआत में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था। यहां एक दीपक है, जो 1985 में समाप्त हुए छह साल लंबे आंदोलन के 860 शहीदों की याद में हमेशा जलता रहता है।

इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य को अवैध अप्रवासियों से मुक्त कराना था। अधिकारियों के मुताबिक इस स्मारक में एक शहीद गैलरी भी है, जहां आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनमें आंदोलन के पहले शहीद खरगेस्वर तालुकदार की प्रतिमा भी शामिल है।

तालुकदार 10 दिसंबर, 1979 को शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसी महीने की शुरुआत में राज्य के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान स्मारक का दौरा किया था। करीब 170 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस स्मारक में जलाश्य, एक सभागार, एक प्रार्थना कक्ष, एक साइकिल ट्रैक और साउंड एवं लाइट शो की व्यवस्था भी है।