नेशनल डेस्कः असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि यदि पूर्वोत्तर राज्य असम में रहने वाले पड़ोसी देश के लोगों की संख्या में 10 प्रतिशत की और वृद्धि होती है तो असम ‘‘स्वयं ही'' बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। यहां एक आधिकारिक कार्यक्रम के बाद शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि वह पिछले पांच वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
उन्होंने बांग्लादेश के एक नेता द्वारा पूर्वोत्तर का पड़ोसी देश में विलय करने के बारे में की गई कथित टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘असम में 40 प्रतिशत आबादी बांग्लादेशी मूल की है। अगर यह संख्या 10 प्रतिशत और बढ़ जाती है तो हम स्वतः ही इसमें शामिल हो जाएंगे।''
शर्मा ने कहा, ‘‘इसीलिए मैं पिछले पांच वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं।'' इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश की नवगठित ‘नेशनल सिटिजन पार्टी' (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने कथित तौर पर कहा था कि ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ‘‘अलग-थलग'' कर देना चाहिए और यदि नयी दिल्ली उनके देश को अस्थिर करने का प्रयास करती है तो क्षेत्र में अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना चाहिए।