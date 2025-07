सबसे बड़े व पुराने लोकतंत्र की जुगलबंदी! भारत में मनाया गया US का आजादी दिवस, गार्सेटी बोले-"यह गर्व की बात"

International Desk: अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान अमेरिकी दूतावास ने कहा कि “दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का जन्मदिन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मनाना गर्व की बात है।”यह बात अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने भारत में 4 जुलाई को मनाए गए अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान कही। उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को इस समारोह में शामिल होने और भारत-अमेरिका की साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया।



There is no greater place to celebrate the birth of the world’s oldest democracy than in the world’s largest democracy. Thank you Minister @HardeepSPuri for joining us for the celebration. pic.twitter.com/QAhZI5RcJf — U.S. Embassy India (@USAndIndia) July 4, 2025