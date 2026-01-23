Main Menu

WhatsApp New Feature: अब मम्मी-पापा कंट्रोल कर सकेंगे अपने बच्चों का Whatsapp, मिलेगा ये नया फीचर

Updated: 23 Jan, 2026 02:35 PM

whatsapp now offers parental control feature

WhatsApp एक नया फीचर लाने वाला है। कंपनी इस पर काम कर रही है। इस बदलाव के बाद अब WhatsApp का कंट्रोल बच्चों के मां- पिता के हाथों में आ जाएगा। बता दें कि कंपनी एक नए Parental Control फीचर पर काम कर रही है, इसका मकसद कम उम्र के यूजर्स को डिजिटल खतरों...

WhatsApp New Feature: WhatsApp एक नया फीचर लाने वाला है। कंपनी इस पर काम कर रही है। इस बदलाव के बाद अब WhatsApp का कंट्रोल बच्चों के मां- पिता के हाथों में आ जाएगा। बता दें कि कंपनी एक नए Parental Control फीचर पर काम कर रही है, इसका मकसद कम उम्र के यूजर्स को डिजिटल खतरों से बचाना है। इस फीचर के तहत, बच्चों के अकाउंट को माता-पिता या अभिभावक के मुख्य अकाउंट से एक Secondary Account के रूप में जोड़ा जा सकेगा।

PunjabKesari

कैसे काम करेगा यह नया 'डिजिटल लिंक'?

इस फीचर के आने के बाद माता-पिता अपने बच्चों के WhatsApp की सेटिंग्स को अपने फोन से ही नियंत्रित कर सकेंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • प्राइवेसी मैनेजमेंट: अभिभावक यह तय कर पाएंगे कि उनके बच्चे की प्रोफाइल फोटो, स्टेटस और 'लास्ट सीन' कौन देख सकता है।

  • अनजान कॉल्स पर लगाम: माता-पिता अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक या प्रतिबंधित करने की सेटिंग मैनेज कर सकेंगे।

  • ग्रुप सेफ्टी: बच्चों को उनकी अनुमति के बिना किसी भी अनजान ग्रुप में जोड़ने से रोकने के लिए अभिभावक कड़े सुरक्षा नियम लागू कर पाएंगे।

  • प्राइवेसी का सम्मान: रिपोर्ट के मुताबिक माता-पिता सेटिंग्स तो बदल सकेंगे, लेकिन वे बच्चों के निजी मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे और न ही उनकी कॉल्स सुन सकेंगे, क्योंकि WhatsApp का 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' बरकरार रहेगा।

वर्तमान में यह फीचर विकास के चरण में है और जल्द ही इसे बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। भारत के नए डेटा सुरक्षा कानूनों (DPDP Act) को देखते हुए यह अपडेट भारतीय यूजर्स के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

 

