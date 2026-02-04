Painful Finger Infection: उंगलियों को नुकसान पहुंचा रहा ये खतरनाक वायरस, दर्द भी देता है और उससे ज्यादा...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 04 Feb, 2026 04:31 PM

Skin Disease: क्या आपकी उंगलियों के पोरों (Fingertips) में अचानक धड़कन जैसा तेज दर्द और सूजन महसूस हो रही है? अगर हां तो इसे सामान्य चोट या इंफेक्शन समझने की गलती न करें। यह 'विटलो' (Whitlow) हो सकता है जिसे मेडिकल भाषा में हर्पेटिक विटलो कहा जाता है। यह संक्रमण न केवल असहनीय दर्द देता है बल्कि लापरवाही बरतने पर त्वचा कैंसर जैसे गंभीर खतरे का संकेत भी हो सकता है।

क्या है Whitlow?

विटलो उंगलियों के पोरों पर होने वाला एक वायरल संक्रमण है। यह मुख्य रूप से हर्पीज सिम्पलेक्स वायरस (HSV) के कारण होता है। यह वही वायरस है जो चेहरे या मुंह के पास 'कोल्ड सोर' (छाले) पैदा करता है। जब यह वायरस उंगली की कटी-फटी त्वचा के संपर्क में आता है तो वहां गहरे घाव और सूजन पैदा कर देता है।

मुख्य लक्षण: शरीर देता है ये संकेत

विटलो के लक्षण काफी स्पष्ट होते हैं जिन्हें पहचानकर समय पर इलाज शुरू किया जा सकता है:

क्यों होता है यह संक्रमण?

HSV वायरस का सीधा संपर्क: किसी संक्रमित व्यक्ति के छाले को छूने से। नाखून चबाना: अगर आप नाखून चबाते हैं तो लार के जरिए वायरस उंगलियों के ऊतकों (Tissues) तक पहुंच सकता है। उंगली की चोट: उंगली पर लगे छोटे कट या खरोंच वायरस के लिए प्रवेश द्वार का काम करते हैं। कमजोर इम्यूनिटी: शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर वायरस जल्दी हमला करता है।

कितना खतरनाक है विटलो?

आमतौर पर यह जानलेवा नहीं है लेकिन इसके दो बड़े खतरे हैं। यदि आप छालों को फोड़ते हैं तो वहां मवाद (Pus) भर सकता है और संक्रमण हड्डियों तक फैल सकता है। एक दुर्लभ प्रकार का 'मेलानोटिक विटलो' (Melanotic Whitlow) असल में त्वचा कैंसर का एक रूप होता है। लोग इसे अक्सर सामान्य संक्रमण समझ लेते हैं जो जानलेवा साबित हो सकता है।

बचाव के आसान उपाय