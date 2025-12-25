Main Menu

कौन था अमृत मंडल? बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथों मारा गया दूसरा हिंदू युवक, पुलिस रिकॉर्ड में क्यों था उसका नाम

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 10:49 PM

who was amrit mandal the second hindu youth killed by extremists in bangladesh

इंटरनेशनल डेस्कः बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद अब एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना 24 दिसंबर की रात करीब 11 बजे बांग्लादेश के राजभर जिले में हुई। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अमृत मंडल का नाम पहले से ही बांग्लादेश पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज था। पुलिस के अनुसार, अमृत मंडल पर पहले से जबरन वसूली समेत कई मामलों के आरोप थे।

मौके से एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

अमृत मंडल की हत्या के बाद बांग्लादेशी पुलिस ने उसके सहयोगी मोहम्मद सलीम को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मोहम्मद सलीम के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अपराध में किया जाना था।

PunjabKesari
अमृत मंडल कौन था?

बांग्लादेश पुलिस के रिकॉर्ड में अमृत मंडल को “सम्राट” के नाम से जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक, अमृत मंडल जबरन वसूली और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल एक गैंग का सरगना था। अमृत मंडल के पिता का नाम अक्षय मंडल है। उनका परिवार हुसैनडांगा गांव (उपज़िला क्षेत्र) का निवासी है। पुलिस का कहना है कि अमृत ने अपने नाम पर “सम्राट वाहिनी” नाम का एक गैंग बना रखा था, जिसके जरिए वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था।

जबरन वसूली के दौरान भीड़ ने की पिटाई

बांग्लादेश पुलिस के अनुसार, अमृत मंडल अपने सहयोगी मोहम्मद सलीम के साथ हथियार लेकर जबरन वसूली के लिए गया था। जब वह जिस घर में पहुंचा, वहां के लोगों ने शोर मचाया, तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।

और ये भी पढ़े

बताया जा रहा है कि इसके बाद:

  • लोगों ने अमृत को घेर लिया

  • उसकी बेरहमी से पिटाई की गई

  • पिटाई के दौरान ही उसकी मौत हो गई

पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय वहां और कौन-कौन मौजूद था।

हिंदू परिवारों पर हमले, पुलिस ने इनाम की घोषणा की

इस बीच, बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे हमलों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वालों का सुराग देने वालों को इनाम देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा चटोग्राम रेंज के पुलिस प्रमुख अहसान हबीब ने की। उन्होंने यह बात उस समय कही, जब वे चटोग्राम के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर के दौरे पर थे।

हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश

इसी इलाके में बीती रात एक हिंदू परिवार के घर में आग लगाने की घटना सामने आई। बताया गया है कि हमलावरों ने लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। बांग्लादेश के ‘इत्तेफाक’ अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक:

  • शहर के पास स्थित

  • सुख शिल और अनिल शिल के स्वामित्व वाले घर में

  • देर रात आग लगा दी गई

हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरा घर जलकर राख हो गया।

बढ़ती घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

