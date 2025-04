पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती... PSL 2025 में अवॉर्ड के नाम पर खिलाड़ियों के दिया जा रोजमर्रा के सामान, देखें फोटो

खेल डेस्क: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का आगाज़ 11 अप्रैल से हो चुका है और शुरुआत के ही मैचों ने धमाल मचा दिया है। 12 अप्रैल को खेले गए तीसरे मुकाबले में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने-सामने थे। मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन मैच के बाद जो नज़ारा सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया।



James Vince got Hair dryer for his performance now he can use it to dry pitches in England since lot of games are rain affected and this Hair dryer will finally help to start the game earlier . what a thoughtful gift PSL x Karachi kings.

Ipl can never match this level. https://t.co/0mBjWAwU7Y — Archer (@poserarcher) April 13, 2025