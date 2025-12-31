आज का पंचांग- 31 दिसंबर, 2025

Edited By Sarita Thapa, Updated: 31 Dec, 2025 07:39 AM

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 17, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 10 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 10, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.31 बजे

31 दिसम्बर 2025, बुधवार पौष शुक्ल तिथि द्वादशी (31 दिसम्बर-1 जनवरी मध्य रात 1.48 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 17, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 10 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 10, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.31 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: कृतिका (31 दिसम्बर-1 जनवरी मध्य रात 1.30 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र रोहिणी, योग: साध्य (रात 9.14 तक) तथा तदोपरांत योग शुभ, चंद्रमा: मेष राशि पर (प्रात: 9.23 तक) तथा तदोपरांत वृष राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: अंग्रेजी साल (ईस्वी सन्) 2025 समाप्त।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌ मेष में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

