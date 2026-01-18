आज का पंचांग- 18 जनवरी, 2026

Edited By Sarita Thapa, Updated: 18 Jan, 2026 08:05 AM

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 5, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 28 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 28, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.46 बजे

18 जनवरी 2026, रविवार माघ कृष्ण तिथि अमावस (18-19 मध्य रात 1.22 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा।

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 5, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 28 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 28, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.46 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (प्रात: 10.14 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग: हर्षण (रात 9.11 तक) तथा तदोपरांत योग वज्र, चंद्रमा: धनु राशि पर (सायं 4.41 तक) तथा तदोपरांत मकर राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: माघ (मौनी) अमावस, तीर्थ स्नान माहात्म्य (हरिद्वार श्री प्रयाग राज इत्यादि)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा धनु में

मंगल मकर में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

