Ayodhya Ram Mandir : बदल गई अयोध्या की व्यवस्था ! अब राम दरबार नहीं, इस नए नाम से पुकारे जाएंगे प्रभु

10 Jan, 2026 11:19 AM

ayodhya ram mandir update

राम नगरी अयोध्या में राम लला के विराजमान होने के बाद भक्तों के अनुभव को और अधिक दिव्य बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है।

Ayodhya Ram Mandir Update : राम नगरी अयोध्या में राम लला के विराजमान होने के बाद भक्तों के अनुभव को और अधिक दिव्य बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब तक जिसे हम राम दरबार के रूप में जानते थे, उस स्थान और दर्शन की प्रक्रिया को अब एक नया और भव्य स्वरूप दिया गया है।

क्या है मुख्य बदलाव ?
मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, अब राम मंदिर के भीतर भगवान राम के दर्शन को राजा राम के दर्शन के बजाय बाल स्वरूप प्रभु की दिव्यता के साथ जोड़ा जा रहा है। विशेष रूप से, मंदिर के भीतर के उस स्थान को जहां भगवान अपने भाइयों और माता सीता के साथ विराजमान होने वाले थे, अब उसे एक नया आध्यात्मिक नाम दिया जा रहा है ताकि भक्तों को राम लला के बाल स्वरूप और उनके राजसी वैभव के बीच का अंतर स्पष्ट हो सके।

बदलाव के पीछे का कारण
मंदिर मुख्य रूप से राम लला को समर्पित है। ट्रस्ट चाहता है कि भक्तों का पूरा ध्यान और श्रद्धा भगवान के उसी कोमल स्वरूप पर केंद्रित रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन के मार्गों और गर्भगृह के आसपास के क्षेत्रों के नाम बदले जा रहे हैं ताकि भक्तों को यह समझने में आसानी हो कि वे भगवान के किस स्वरूप के सामने खड़े हैं।

श्रद्धालुओं के लिए क्या बदलेगा ?
अब मंदिर परिसर में संकेतों पर राम दरबार के स्थान पर नया आधिकारिक नाम दिखाई देगा। भगवान के इस नए नामकरण के साथ ही दैनिक आरती के कुछ नियमों में भी सूक्ष्म बदलाव किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए राजा राम के दर्शन के मार्ग को और अधिक सुगम बनाया गया है ताकि कम समय में अधिक लोग दर्शन कर सकें।

