Banana plant at home as per vastu: चट मंगनी पट विवाह के लिए घर में लगाएं केले का पौधा, बस रखना होगा इस बात का ध्यान

Banana plant at home as per vastu: केले का पेड़ गुरु बृहस्पति से जुड़ा है। बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि, संतान, विवाह और आध्यात्मिक उन्नति का ग्रह है। यदि घर में केले का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में हो, तो यह बुद्धि और विवाह योग को बल देता है। केले के पत्तों का प्रयोग पूजा में होता है। जहां इसका पौधा होता है, वहां की भूमि और हवा शुद्ध और सात्त्विक मानी जाती है। जिन घरों में विवाह योग्य कन्याएं हों, वहां केले का पौधा विवाह की बाधाएं दूर कर सकता है।



If you have kept a banana tree in your house then keep some things in mind केले का पेड़ घर में रखा है तो रखें कुछ बातों का ध्यान

अगर केला सूखने लगे या पीला होकर मुरझाए तो वह बृहस्पति की अशुभता का संकेत देता है और रिश्तों या स्वास्थ्य पर असर डालता है।



केला घर के मध्य या दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) कोने में नहीं होना चाहिए, इससे भारीपन और उलझन बढ़ सकती है।



फेंगशुई के अनुसार ध्यान दें कि फेंगशुई में केला पारंपरिक चीनी पौधों की श्रेणी में नहीं आता लेकिन हम इसे ची ऊर्जा Chi energy के सिद्धांतों से देख सकते हैं।



शुभ संकेत माने जाते हैं यदि केले का पत्ता बड़ा, गोल और हरा होता है। यह यिन ऊर्जा को स्थिर करता है और घर में शांति, कोमलता और भावनात्मक संतुलन लाता है।



अगर केले के पत्ते लगातार कट रहे हैं, झुलस रहे हैं या कीड़े लग रहे हैं तो यह ची अवरोध का संकेत है।



केला यदि छाया में रखा गया हो और सूरज की रोशनी न मिले, तो उसमें दबी हुई ऊर्जा भर जाती है जिससे घर में असहजता आने लगती है।



Banana tree special remedy केले के पेड़ का विशेष उपाय

हर गुरुवार केले के पेड़ के पास दीपक जलाएं और थोड़ा सा हल्दी जल अर्पित करें। यह बृहस्पति ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है खासकर अगर घर में ज्ञान, विवाह या संतान की रुकावटें हैं।