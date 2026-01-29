Inspirational Story : आपकी जिंदगी में दुख क्यों है ? इस कहानी में छुपा है जवाब

Inspirational Story : किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुु्र्गुण था वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। एक दिन साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा...

उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था। अपने घर में लोहा तलाश किया। थोड़ा-सा लोहा मिला तो उसने उसी का सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ सामान ले आया।



अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया, तो उस समय महंगा मिल रहा था यह देख कर वह व्यक्ति घर लौट आया। तीन दिन बाद वह फिर बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार और भी महंगा हो गया है। इसलिए वह लोहा बिना खरीदे ही वापस लौट गया।



उसने सोचा-एक दिन तो जरूर लोहा सस्ता होगा। जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे। यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। आठवें दिन साधु पारस लेने के लिए उसके पास आ गया। व्यक्ति ने कहा- मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए लेकिन साधु राजी नहीं हुए।



साधु ने कहा, “तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर चुका होता। जो आदमी समय का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह हमेशा दुखी रहता है।” इतना कहते हुए साधु महाराज पत्थर लेकर चले गए।