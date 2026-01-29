Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Inspirational Story : आपकी जिंदगी में दुख क्यों है ? इस कहानी में छुपा है जवाब

Inspirational Story : आपकी जिंदगी में दुख क्यों है ? इस कहानी में छुपा है जवाब

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 02:43 PM

inspirational story

Inspirational Story : किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुु्र्गुण था वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। एक दिन साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Inspirational Story : किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुु्र्गुण था वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। एक दिन साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने पारस पत्थर देते हुए कहा, “मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हे यह पारस पत्थर दे रहा हूं। सात दिन बाद मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना चाहो, उतना लोहे से सोना बना लेना।”

उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था। अपने घर में लोहा तलाश किया। थोड़ा-सा लोहा मिला तो उसने उसी का सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ सामान ले आया।

अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया, तो उस समय महंगा मिल रहा था यह देख कर वह व्यक्ति घर लौट आया। तीन दिन बाद वह फिर बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार और भी महंगा हो गया है। इसलिए वह लोहा बिना खरीदे ही वापस लौट गया।

उसने सोचा-एक दिन तो जरूर लोहा सस्ता होगा। जब सस्ता हो जाएगा तभी खरीदेंगे। यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। आठवें दिन साधु पारस लेने के लिए उसके पास आ गया। व्यक्ति ने कहा- मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए लेकिन साधु राजी नहीं हुए।

साधु ने कहा, “तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर चुका होता। जो आदमी समय का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह हमेशा दुखी रहता है।” इतना कहते हुए साधु महाराज पत्थर लेकर चले गए। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!