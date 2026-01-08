Main Menu

    3. | Kedarnath Yatra 2026 : केदारनाथ यात्रा 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, 8 जनवरी को होगी पहली बैठक

Kedarnath Yatra 2026 : केदारनाथ यात्रा 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, 8 जनवरी को होगी पहली बैठक

08 Jan, 2026

Kedarnath Yatra 2026 : केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आगामी यात्रा को सुचारु और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से 8 जनवरी को पहली समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया...

Kedarnath Yatra 2026 : केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आगामी यात्रा को सुचारु और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से 8 जनवरी को पहली समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, तीर्थ पुरोहितों के साथ-साथ संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक के दौरान पिछले वर्ष यात्रा के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और इस साल की यात्रा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए जरूरी कदमों पर मंथन किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित, मंदिर समिति के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी बैठक में अपनी राय रखेंगे।

इसके अलावा घोड़ा-खच्चर संचालक संघ, टैक्सी-मैक्सी एसोसिएशन समेत अन्य सेवा प्रदाताओं को भी चर्चा में शामिल किया गया है। यात्रा मार्ग पर व्यापारियों के लाइसेंसिंग सिस्टम को बेहतर बनाने, घोड़ा-खच्चर और टैक्सी संचालन से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा आपसी समन्वय को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि इस वर्ष यात्रा व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जा सके।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि आगामी केदारनाथ यात्रा को पहले से बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह प्रारंभिक बैठक आयोजित की जा रही है। यात्रा की तैयारियों में आमतौर पर दो से तीन महीने का समय लगता है, इसलिए समय रहते पिछली यात्रा के दौरान सामने आई चुनौतियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से खुलकर सुझाव देने और सहयोग करने की अपील भी की है।

 
 
 

