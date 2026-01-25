Main Menu

खाटू श्याम जी ने रचा इतिहास ! भक्तों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड, सीकर बना देश का सबसे पसंदीदा धार्मिक पर्यटन केंद्र

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 10:41 AM

khatu shyam mandir news

हारे के सहारे' कहे जाने वाले बाबा श्याम के दरबार ने श्रद्धा और संख्या के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आंकड़ों के अनुसार, खाटू श्याम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है, जिसने सीकर जिले को देश के सबसे...

Khatu Shyam mandir news : 'हारे के सहारे' कहे जाने वाले बाबा श्याम के दरबार ने श्रद्धा और संख्या के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आंकड़ों के अनुसार, खाटू श्याम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है, जिसने सीकर जिले को देश के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय धार्मिक स्थलों की सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है।

करोड़ों भक्तों ने टेका मत्था
वर्ष 2024-25 और 2026 की शुरुआत के आंकड़ों पर गौर करें तो अकेले सीकर जिले में करीब 2 करोड़ 94 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन दर्ज किया गया है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी खाटू श्याम मंदिर की है, जहां पिछले वर्ष की तुलना में भक्तों की संख्या में लगभग 22 लाख की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा कई छोटे देशों की कुल जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से भी बड़ा माना जा रहा है।

सीकर की नई पहचान और बदलती अर्थव्यवस्था
बाबा श्याम की इसी लोकप्रियता के कारण सीकर अब सिर्फ एक शिक्षा केंद्र ही नहीं, बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा 'टूरिज्म हॉटस्पॉट' बनकर उभरा है। भक्तों की इस रिकॉर्ड संख्या ने स्थानीय होटल, परिवहन और व्यापार जगत को नई ऊंचाइयां दी हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और प्रशासन ने 72 घंटे तक पट खुले रखने और 'क्यूआर कोड' आधारित पार्किंग जैसे आधुनिक इंतजाम किए हैं।

इतिहास में दर्ज हुआ नया अध्याय
आगामी फाल्गुन लक्खी मेला 2026 को लेकर भी भक्तों में भारी उत्साह है। इस बार मेले की अवधि को सीमित कर व्यवस्थाओं को और अधिक हाई-टेक बनाया गया है। भक्तों की अटूट आस्था ने यह साबित कर दिया है कि खाटू धाम अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है।

