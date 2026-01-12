Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | उज्जैन में आस्था का महाकुंभ, 10 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन

उज्जैन में आस्था का महाकुंभ, 10 दिनों में 10 लाख भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 08:30 AM

mahakal darshan record 2026

धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों जय श्री महाकाल की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। छुट्टियों और विशेष धार्मिक अवसरों के चलते महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है।

Mahakal Darshan Record 2026 : धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों जय श्री महाकाल की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। छुट्टियों और विशेष धार्मिक अवसरों के चलते महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले महज 10 दिनों के अंतराल में देश-दुनिया से आए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की चौखट पर मत्था टेका है।

भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम
भक्तों की इस भारी तादाद को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। श्री महाकाल महालोक' बनने के बाद से यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की नई व्यवस्था की गई है और दर्शन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त वालंटियर्स तैनात किए गए हैं।

नंदी हॉल और गर्भगृह में प्रवेश पर नियंत्रण
दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश को लेकर कुछ समय के लिए सख्ती बरती है, ताकि कतारों में लगे आम भक्तों को भगवान के सुलभ दर्शन हो सकें। लड्डू प्रसाद के काउंटरों पर भी अतिरिक्त स्टॉक की व्यवस्था की गई है, क्योंकि भक्तों की भारी संख्या के कारण प्रसाद की मांग भी कई गुना बढ़ गई है।

शहर के होटल और धर्मशालाएं हाउसफुल
महाकाल दर्शन के इस रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े का असर उज्जैन के पर्यटन व्यवसाय पर भी साफ दिख रहा है। शहर के लगभग सभी होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस पूरी तरह से बुक हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी चौबीसों घंटे यात्रियों की भारी आवाजाही बनी हुई है।

और ये भी पढ़े

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!