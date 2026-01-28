Pakistan News : लाहौर में लव मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार, आम जनता के लिए खोला

Edited By Prachi Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 08:23 AM

लाहौर (प.स.): पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक लाहौर किले में स्थित लव मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार कर इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। यह मंदिर भगवान राम के पुत्र लव के प्रति समर्पित है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

लाहौर (प.स.): पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक लाहौर किले में स्थित लव मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार कर इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। यह मंदिर भगवान राम के पुत्र लव के प्रति समर्पित है।

‘वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी’ (डब्ल्यू.सी.एल.ए.) ने कहा कि उसने ‘आगा खान कल्चरल सर्विस-पाकिस्तान’ के सहयोग से लव मंदिर के साथ-साथ - सिख कालीन हमाम (स्नानागार) और महाराजा रणजीत सिंह के अठदारा मंडप- का संरक्षण कार्य पूरा कर लिया है।

लव मंदिर लाहौर किले के भीतर स्थित परस्पर जुड़े कक्षों का एक समूह है। लव मंदिर एक खुला स्थान है, जिसमें एक स्मारक स्थल है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, लाहौर का नाम भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर रखा गया है।