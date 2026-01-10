Main Menu

Ram Mandir Ayodhya : राम मंदिर और आसपास के इलाकों में अब नहीं पहुंचेगा नॉनवेज, प्रशासन का बड़ा फैसला

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 10:21 AM

ram mandir ayodhya

Ram Mandir Ayodhya : अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के दायरे में अब नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह रोक सिर्फ होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि...

Ram Mandir Ayodhya : अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के दायरे में अब नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह रोक सिर्फ होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी समान रूप से लागू होगी।

इस फैसले को लेकर प्रशासन ने होटल व्यवसायियों, दुकानदारों, गेस्ट हाउस, होम-स्टे संचालकों और ऑनलाइन भोजन डिलीवरी से जुड़ी कंपनियों को आधिकारिक रूप से निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह के अनुसार, राम मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में नॉनवेज बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध है लेकिन हाल के दिनों में सामने आया था कि कुछ होटल, गेस्ट हाउस और होम-स्टे इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। शिकायतें मिली थीं कि पर्यटकों को ऑनलाइन माध्यम से नॉनवेज भोजन मंगवाकर परोसा जा रहा है।

इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अब राम मंदिर क्षेत्र और उसके आस-पास ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और डिलीवरी कंपनियों को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है।

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए नियमित निगरानी की जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राम नगरी की धार्मिक गरिमा और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

