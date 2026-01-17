Daily horoscope : आज इन राशियों को हासिल होगी मनचाही उड़ान
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jan, 2026 07:43 AM
मेष: चूंकि सितारा उलझनों वाला है, इसलिए कोशिश के बावजूद भी आप किसी प्रोग्राम या यत्न को आगे न बढ़ा सकेंगे, नुकसान का भी डर।
वृष: सितारा धन लाभ वाला, यत्न करने पर कोई कारोबारी बाधा-मुश्किल भी हटेगी, कामकाजी टूरिंग-प्लानिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।
मिथुन: राज दरबार में जाने पर आपका कदम बढ़त की तरफ रहेगा, बड़े लोगों में आपकी पैठ-लिहाजदारी बनी रहेगी, मान-यश की प्राप्ति।
कर्क : यत्न करने पर आपकी कोई स्कीम, प्लानिंग कुछ आगे बढ़ सकती है, शुभ कामों में ध्यान, मन तथा सोच पर पॉजीटिविटी बनी रहेगी।
सिंह : चूंकि सितारा पेट के लिए ठीक नहीं है इसलिए खान-पान में बद परहेजी से बचें, सफर भी सावधान रह कर करें।
कन्या: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर होगी, मगर गले में खराबी का डर।
तुला : मन टैंस, कमजोर, डांवाडोल, अस्थिर सा रहेगा, इसलिए आप कोई भी नया यत्न शुरू करने में घबराहट महसूस करेंगे।
वृश्चिक: संतान साथ देगी, तालमेल रखेगी तथा आपके साथ को-आप्रेट करेगी, इरादों में मजबूती, मनोबल भी हाई रहेगा।
धनु : प्रापर्टी के किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, शत्रु आपके समक्ष टिक न सकेंगे, तेज प्रभाव बना रहेगा।
मकर: मित्र, कामकाजी साथी आपके प्रति पॉजीटिव तथा सहयोगी रुख रखेंगे, मगर घटिया लोगों से निकटता न रखें।
कुम्भ : टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, डैकोरेशन, मैडीसन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
मीन: व्यापार तथा कामकाज की स्थिति बेहतर, आप हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी रहेंगे, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।